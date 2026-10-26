W japońskiej prefekturze Osaka policja zatrzymała lub przekazała organom władzy 43 nieletnich w wieku od 7 do 16 lat w związku z żartami znanymi w mediach społecznościowych jako Shorinji racing. Część z nich została aresztowana pod zarzutem uszkodzenia budynków. Spośród 43 nieletnich 32 miało 13 lat lub mniej, informuje The Japan Times.

Około 250 incydentów w ciągu dwóch miesięcy

Według policji w Osace we wrześniu i październiku w prefekturze odnotowano około 250 przypadków związanych z tym trendem. Wśród nich były połączenia na numer alarmowy 110 z telefonów publicznych: dzwoniący krzyczeli „Shorinji!” i natychmiast się rozłączali.

Młodzi ludzie wrzucali również petardy do posterunków policji, wybijali szklane panele w drzwiach i zrywali plakaty wewnątrz pomieszczeń. Policja w Osace oświadczyła, że traktuje takie działania jako poważne przestępstwa i podejmie surowe środki wobec osób w nie zaangażowanych.

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Rozprzestrzenianie się przez media społecznościowe

Shorinji racing rozprzestrzenia się wśród młodzieży za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym TikToka. Pochodzenie nazwy tego trendu jest nieznane, a sam trend nie jest związany z japońską sztuką walki shorinji kempo.

Niektórzy nieletni powiedzieli policji, że widzieli takie żarty w mediach społecznościowych i uważali je za zabawne. Inni wyjaśniali swoje działania chęcią rozśmieszenia kolegów w szkole.

W sąsiedniej prefekturze Hyōgo w tym samym okresie również doszło do podobnych przypadków. W szczególności młodzi ludzie bez pozwolenia wchodzili do posterunków policji i rozpryskiwali w środku sok. Policja prefektury Hyōgo zatrzymała lub przekazała władzom 25 nieletnich, w tym uczniów szkół podstawowych, i zaapelowała do młodzieży, by nie urządzała żartów w instytucjach państwowych.

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