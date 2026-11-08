Policja w Osace w Japonii zatrzymała 33-letniego Satoshiego Okamoto, który według organów ścigania przyznał się do ataku nożem na pracownika księgarni. Do incydentu doszło w filii ogólnokrajowej sieci Maruzen & Junkudo w centrum miasta, informuje NDTV World.

Atak w księgarni

Według policji Okamoto prawdopodobnie użył noża kuchennego podczas ataku na pracownika. Poszkodowany natychmiast potem zadzwonił na policję. Organy ścigania nie sprecyzowały jego stanu zdrowia, jednak poinformowały, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podejrzany pozostał w pomieszczeniu księgarni do przybycia policji, która go zatrzymała. Według organów ścigania przyznał, że zranił pracownika nożem.

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Słowa zatrzymanego

Przedstawiciel policji, który rozmawiał z agencją AFP pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że zatrzymany oświadczył, iż żywił urazę do społeczeństwa jako całości.

W materiale zaznaczono, że brutalne przestępstwa w Japonii zdarzają się stosunkowo rzadko. Jednocześnie w ostatnich latach w kraju odnotowano pojedyncze ataki nożem i inne napaści dokonane przez społecznie izolowane osoby, które wyrażały pretensje wobec społeczeństwa.

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