W chińskim Wuhan organy dyscyplinarne rozpoczęły kontrolę firmy budowlanej po tym, jak system sztucznej inteligencji wykrył oznaki możliwych naruszeń. Według Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin dochodzenie wykazało, że firma była fikcyjna, a niektórzy urzędnicy wykorzystywali ją do możliwego przywłaszczenia środków na remonty. Poinformował o tym South China Morning Post.

Podejrzane dane firmy

System zwrócił uwagę, że firma w ciągu roku podjęła się realizacji ponad dziesięciu projektów, choć jej kapitał statutowy zmniejszył się z 50 mln do 10 mln juanów. Jednocześnie opłacony kapitał firmy pozostawał zerowy. Ponad 80% otrzymanych przez nią projektów dotyczyło kompleksów mieszkalnych, z którymi firma już współpracowała.

W ciągu pięciu lat firma otrzymała 116 projektów remontowych w 84 kompleksach mieszkalnych. Dokumenty dotyczące tych prac na pierwszy rzut oka wyglądały na prawidłowo sporządzone. Jednak analiza danych wykazała, że firma miała niewielu pracowników i nie miała ekipy budowlanej, a śladów faktycznego wykonania remontów nie znaleziono, oświadczyła komisja.

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Kontrola środków na remonty

Według komisji środki na remonty wpłacają właściciele mieszkań, a zarządzają nimi władze. Wcześniej trudno było je kontrolować, ponieważ pieniądze mogły być wydawane w ramach kilku kategorii budżetowych, co ułatwiało ukrywanie naruszeń.

Władze Wuhan zastosowały sztuczną inteligencję do monitorowania zapisów dotyczących remontów w kompleksach mieszkalnych, zmian w personelu budowlanym oraz pracy organów władzy, aby wykrywać anomalie. Epizod ten był jednym z około tuzina przykładów opublikowanych w tym miesiącu przez organ antykorupcyjny.

W styczniu przewodniczący ChRL Xi Jinping nazwał duże zbiory danych innowacyjnym narzędziem do wykrywania korupcji. Dokument przyjęty podczas piątego plenum 20. Komitetu Centralnego w ubiegłym miesiącu również przewiduje rozwój cyfrowego systemu kontroli dyscyplinarnej i platformy dużych zbiorów danych do nadzorowania sprawowania władzy w sektorze publicznym.

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