U kobiet ze stwardnieniem rozsianym ciążę powiązano ze zmniejszeniem całkowitej objętości mózgu oraz objętości kory mózgowej w pierwszych trzech miesiącach po porodzie. Jednocześnie zmiany te były tymczasowe: u większości uczestniczek objętość mózgu wracała do normy w ciągu jednego–dwóch lat. O wynikach badania opublikowanego 18 listopada 2026 roku w Neurology Open Access informuje News-Medical.

Dane MRI przed ciążą i po niej

W badaniu uczestniczyło 247 kobiet ze stwardnieniem rozsianym, które chorowały średnio od sześciu lat. Naukowcy porównali 100 uczestniczek z łącznie 122 ciążami ze 147 uczestniczkami, które nigdy nie były w ciąży.

Wszystkie uczestniczki przeszły kilka badań MRI mózgu. W przypadku uczestniczek, które były w ciąży, analizowano obrazy wykonane od okresu do dwóch lat przed ciążą do dwóch lat po porodzie. Badacze mierzyli całkowitą objętość mózgu, objętość istoty szarej kory mózgowej oraz objętość zmian związanych ze stwardnieniem rozsianym.

Największe zmiany po porodzie

Najwyraźniejsze zmniejszenie odnotowano w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Średnia całkowita objętość mózgu spadła o 0,86%, a objętość kory — o 1,39%. Według pierwszego badania MRI po porodzie średni roczny spadek całkowitej objętości mózgu wyniósł 0,47%, a objętości kory — 0,74%.

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Wśród uczestniczek, które nie były w ciąży, średnia całkowita objętość mózgu wzrosła w ciągu roku o 0,03%, podczas gdy objętość kory zmniejszyła się o 0,07%. Średnia objętość zmian w mózgu pozostawała niezmieniona w czasie ciąży i przez pierwszy rok po porodzie.

Ograniczenia badania

Autorka pracy Vilija Jokubaitis z Uniwersytetu Monasha w Melbourne zaznaczyła, że poporodowe zmniejszenie objętości mózgu może odzwierciedlać procesy związane z ciążą i porodem, a nie nieodwracalne uszkodzenie mózgu wskutek stwardnienia rozsianego. Uczestniczki otrzymywały nowoczesne, wysoce skuteczne leki modyfikujące przebieg choroby.

Badanie wykazało związek, ale nie dowodzi, że to właśnie ciąża powoduje te zmiany. Do jego ograniczeń należą wykorzystanie różnych skanerów MRI i protokołów w kilku ośrodkach medycznych, a także różny czas przeprowadzania badań u poszczególnych uczestniczek.

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