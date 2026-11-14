Indyjski krykiecista Vaibhav Suryavanshi w wieku 15 lat i 232 dni został najmłodszym kapitanem w historii męskiego formatu Twenty20. Poprowadził Bihar w krajowym indyjskim turnieju Syed Mushtaq Ali Trophy.

Nowy rekord wieku

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Suryavanshi pobił poprzedni rekord chorwackiego krykiecisty Zaka Vukusicia. Był on kapitanem reprezentacji Chorwacji w wieku 17 lat i 311 dni.

W lipcu Suryavanshi został również najmłodszym zawodnikiem męskiej reprezentacji Indii. Zadebiutował w T20 przeciwko Anglii w Manchesterze w wieku 15 lat i 99 dni, bijąc wieloletni rekord Sachina Tendulkara. Krykiecista został 122. reprezentantem Indii w męskim T20I.

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Występy dla Indii i w IPL

Leworęczny batter rozegrał dla Indii 10 meczów T20I, zdobył 295 runów i zaliczył dwa półwiecza. Pierwsze powołanie do seniorskiej drużyny otrzymał po szybkim rozwoju, który rozpoczął się od zdobycia stu runów w 35 piłkach w Indian Premier League w ubiegłym roku.

W obecnym sezonie IPL Suryavanshi został najskuteczniejszym batterem turnieju. Jego strike rate przekroczył 237, a 72 szóstki ustanowiły rekord rozgrywek.

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