Prezydent UFC Dana White stwierdził, że Amerykanin Josh Hokit zasłużył na walkę o tytuł wagi ciężkiej z Francuzem Cirylem Gane'em. Pojedynek o bezsporny tytuł odbędzie się w sobotę w Madison Square Garden w Nowym Jorku w USA w ramach gali UFC 334.

Jak informuje BBC Sport, White nie pochwala prowokacyjnego publicznego wizerunku Hokita, ale uważa za bezpodstawne twierdzenia, że zawodnik nie zasługuje na tę szansę. Według szefa UFC sportowiec wywalczył prawo do pojedynku o tytuł swoimi wynikami.

Rekord pretendenta

29-letni Hokit zadebiutował w UFC zaledwie rok temu. Od tego czasu wygrał cztery walki w organizacji i przedłużył swój bilans bez porażki do 10-0.

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Część krytyków uważa, że szansa Hokita na tytuł jest przedwczesna, wskazując wśród innych pretendentów Aleksandra Wołkowa. Sugerują również, że uwagę na zawodnika przyciągają jego kontrowersyjne wypowiedzi i publiczne zachowanie.

Stanowisko Gane'a

Gane, który po raz pierwszy będzie bronił pasa po tym, jak we wrześniu został bezspornym mistrzem wagi ciężkiej z powodu wakatu tytułu po zrzeczeniu się go przez Toma Aspinalla, również uważa Hokita za godnego pretendenta. Francuz nazwał rywala silnym atletą i dobrym zapaśnikiem, wskazując na jego udaną serię oraz wysoki iloraz inteligencji bojowej.

Podczas konferencji prasowej przed UFC 334 Hokit pojawił się w okularach ochronnych i z opaską na oku, żartując z Gane'a w związku z jego walką z Aspinallem w 2025 roku. Tamten pojedynek zakończył się jako no contest po uderzeniach palcami w oczy, przez które Aspinall nie mógł kontynuować walki. Gane twierdził, że uderzenia te były nieumyślne.

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