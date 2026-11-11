Paralimpijczyk i maratończyk Richard Whitehead skrytykował liderkę Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch za wykorzystanie przykładu osób z podwójną amputacją, które biegają maratony, do uzasadnienia proponowanych cięć świadczeń socjalnych. Jak donosi „The Guardian”, sportowiec powiedział, że jego sukces sportowy został wykorzystany jako „broń”.

Reakcja sportowca

W swoim przemówieniu Badenoch powiedziała, że miliony ludzi mogą wnosić wkład w gospodarkę oraz życie swoich rodzin i społeczności mimo poważnych trudności. Wśród przykładów wymieniła osoby z podwójną amputacją biegające maratony, osoby, które nie mogą opuszczać domu i wykonują zdalnie pracę twórczą, a także osoby z autyzmem kierujące dużymi firmami technologicznymi.

Whitehead powiedział, że zaskoczyło go wykorzystanie osiągnięcia sportowego w takim kontekście. Jego zdaniem nie można twierdzić, że wszyscy ludzie powinni pracować tylko dlatego, że niektóre osoby po amputacjach pokonują dystanse maratońskie. Nazwał taką retorykę dzielącą.

Sportowiec zgodził się, że system zabezpieczenia społecznego wymaga reformy, ale podkreślił, że nie należy masowo pozbawiać wsparcia osób, dla których jest ono niezbędne do życia. Whitehead zaprosił również Badenoch do rozmowy o codziennych barierach dla osób z niepełnosprawnościami oraz o własnej pracy polegającej na wspieraniu i mentorowaniu innych osób.

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Proponowane zmiany świadczeń

Konserwatyści zaproponowali zmniejszenie wydatków na zabezpieczenie społeczne o 36 mld funtów szterlingów. Partia oświadczyła, że oszczędności planuje uzyskać między innymi poprzez zakończenie wypłat Disability Living Allowance rodzinom dzieci z „łagodniejszymi przypadkami” zaburzeń zachowania, trudności w uczeniu się lub zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Badenoch powiedziała również, że przekonanie młodej osoby z ADHD, iż jest „wadliwa” i niczego nie osiągnie, może być bardziej destrukcyjne dla jej przyszłości niż sam stan. Whitehead odpowiedział, że chciałby usłyszeć wyjaśnienie jej terminologii oraz opowiedzieć o doświadczeniach osób neuroróżnorodnych i osób z ADHD, które potrzebują wsparcia.

W trakcie kariery Whitehead przebiegł ponad 100 maratonów, ustanowił kilka rekordów świata na dystansie maratońskim i zdobył cztery medale paralimpijskie.

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