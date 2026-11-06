Zespół Uniwersytetu Cambridge opracował z wykorzystaniem sztucznej inteligencji szerokospektralną szczepionkę przeciw ptasiej grypie. W doświadczeniach na myszach i fretkach zapewniła ona pełną ochronę przed kilkoma genetycznie różnymi wariantami wirusa grypy A/H5Nx, które powodowały zakażenia u ludzi. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Cell Reports Medicine.

Porównanie z istniejącą szczepionką

Szczepionkę opracowały Uniwersytet Cambridge oraz DIOSynVax Ltd, spółka utworzona na bazie uniwersytetu. Według danych z badania opracowany preparat całkowicie ochronił zwierzęta przed testowanymi wariantami wirusa.

Dla porównania szczepionka przeciw ptasiej grypie, opracowana w ramach programu gotowości pandemicznej WHO i zgromadzona przez rządy, ochroniła około połowę zwierząt zakażonych tymi samymi wirusami. Jak zauważają autorzy, takie szczepionki są przeznaczone do ochrony przed konkretnym szczepem i mogą być mniej skuteczne wobec innych krążących wariantów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak wykorzystano sztuczną inteligencję

Aby opracować preparat, zespół zebrał sekwencje genetyczne wirusów ptasiej grypy zarejestrowane przez programy nadzoru wśród dzikich zwierząt, zwierząt gospodarskich i ludzi. Narzędzie oparte na SI przeanalizowało te dane i pomogło stworzyć kilka wariantów antygenów o wspólnych właściwościach dla dużej grupy wirusów.

Po selekcji w testach komórkowych najlepszy kandydat sprawdzono na zwierzętach. Kierownik prac, profesor Jonathan Heeney, oświadczył, że podejście ma na celu przewidywanie ewolucji wirusa, a nie reagowanie wyłącznie na warianty, które już się rozprzestrzeniły. Według źródła kolejnym etapem mają być badania kliniczne szczepionki z udziałem ludzi.

Czytaj nas na