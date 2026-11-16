W Australii naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie i Sieci Zdrowia Kobiet i Dzieci przeanalizowali dane 19 tys. kobiet w ciąży i ustalili związek między rutynowymi szczepieniami a korzystniejszymi wynikami porodów. Jak informuje News-Medical, badanie objęło porody w Szpitalu Kobiet i Dzieci w Adelajdzie w latach 2020–2023.

Ryzyko powikłań nie wzrosło

Naukowcy oceniali bezpieczeństwo i wpływ szczepień przeciw grypie, krztuścowi i COVID-19 podczas ciąży. Nie znaleźli dowodów na związek tych trzech szczepionek ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń nadciśnieniowych, zapalenia błon płodowych, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, krwawień, urodzenia dziecka z niską masą ciała lub zbyt małego w stosunku do wieku ciążowego.

Według pierwszego autora badania, epidemiologa zakażeń okołoporodowych Hassena Mohammeda, szczepienie przeciw grypie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka przedwczesnego porodu o 13%, a szczepienie przeciw krztuścowi — o 17%. Podobne korzyści badacze odnotowali także w przypadku szczepienia przeciw COVID-19.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wskaźniki dotyczące noworodków

Szczepienie przeciw krztuścowi powiązano również z niemal o 50% niższym ryzykiem martwego urodzenia. Noworodki urodzone przez zaszczepione matki rzadziej wymagały intensywnej terapii, a wczesną sepsę noworodkową rejestrowano u nich rzadziej.

Współautorka pracy Prabha Andravira zaznaczyła, że dzieci zaszczepionych matek ważyły średnio o 90–180 gramów więcej i rodziły się kilka dni później. W badanym okresie szczepionkę przeciw grypie otrzymało 64% uczestniczek, przeciw krztuścowi — 74%, a przeciw COVID-19 — 29,5%.

Czytaj nas na