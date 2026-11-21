Walijska bokserka Lauren Price pokonała Czeszkę Michaelę Kotaskovą jednogłośną decyzją sędziów na gali w Utilita Arena i została niekwestionowaną mistrzynią świata w wadze półśredniej. Wszyscy trzej sędziowie przyznali zwycięstwo Price identycznym stosunkiem punktów 100:90, informuje Sky Sports News.

Cztery pasy mistrzowskie

Price zdobyła wakujący tytuł WBO w limicie do 147 funtów i dołączyła go do pasów IBF, WBC oraz WBA. Mistrzyni olimpijska z 2021 roku została pierwszą bokserką z Walii, która uzyskała status niekwestionowanej mistrzyni świata w erze czterech głównych tytułów. Została też pierwszą brytyjską bokserką z takim osiągnięciem.

Przez cały pojedynek Price boksowała z dystansu, zadawała precyzyjne lewe proste i serie, a także skutecznie atakowała korpus rywalki. Kotaskova stale parła do przodu i próbowała zwiększać presję, jednak nie zdołała narzucić Price własnego tempa.

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Rozcięcie i ostatnia runda

W piątej rundzie Kotaskova doznała rozcięcia w pobliżu lewego oka po przypadkowym zderzeniu głowami, ale kontynuowała walkę. Price zachowywała kontrolę, łączyła ciosy na głowę i tułów oraz unikała ataków wyższej rywalki dzięki ruchowi po ringu. W ostatniej, dziesiątej rundzie Kotaskova próbowała zwiększyć presję, lecz Price odpowiadała precyzyjnymi ciosami.

Po walce Price powiedziała, że chce staczać wielkie pojedynki i budować swoją spuściznę w boksie. Zaznaczyła również, że jako niekwestionowana mistrzyni wagi półśredniej może przejść do wyższej kategorii wagowej.

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