W Wolverhampton walijski darter Gerwyn Price pokonał Polaka Sebastiana Białeckiego 5:2 w Grand Slam of Darts i awansował do fazy play-off. Jeden z legów zaliczono mu po błędzie sędziego w liczeniu punktów. Według BBC Sport, organizatorzy PDC poinformowali, że wynik lega pozostał w mocy, ponieważ błąd nie został skorygowany przed rozpoczęciem kolejnego.

Błąd w liczeniu

W czwartym legu, przy wyniku 2:1, Price potrzebował zdobyć 135 punktów. Jego pierwsza lotka trafiła w potrójny sektor 19, pozostawiając 78 punktów. Po pytaniu zawodnika sędzia Charlie Corstorphine błędnie poinformował, że pozostało 88 punktów.

Price następnie trafił w potrójny sektor 16, a potem w podwójny sektor 20. Dwa ostatnie rzuty dały 88 punktów, jednak wraz z pierwszym trafieniem zdobył 145 punktów w legu, co powinno oznaczać przekroczenie wyniku. Mimo to leg zakończył się na korzyść Walijczyka.

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Przepisy Darts Regulation Authority przewidują, że błąd arytmetyczny można skorygować przed następnym rzutem zawodnika z błędnym wynikiem. Jeśli doprowadził on do wygrania lega, wynik pozostaje w mocy, gdy nieścisłość nie została skorygowana przed rozpoczęciem następnego lega.

Awans Littlera do play-offów

Do fazy play-off awansował także 19-letni Luke Littler, choć przegrał z Holendrem Nielsem Zonneveldem 4:5. Littlerowi do wyjścia z grupy wystarczyło wygrać trzy legi.

Przy wyniku 3:4 Littler trzema kolejnymi lotkami trafił w środkowy sektor tarczy i zakończył podejście na 150 punktów, wyrównując wynik. Przegrał decydującego lega, jednak trzy wygrane legi w meczu wystarczyły, aby kontynuować udział w turnieju.

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