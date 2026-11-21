Michael van Gerwen pokonał Toma Sykesa 16:11 w ćwierćfinale Grand Slam of Darts w Wolverhampton i awansował do półfinału turnieju. Obaj zawodnicy zaliczyli w tym meczu po nine-darterze — perfekcyjnym legu rozegranym dziewięcioma lotkami — informuje Sky Sports.

Dwa perfekcyjne legi

Holenderski dartsista van Gerwen zaliczył nine-dartera już w pierwszym legu meczu. Po dwóch maksymalnych podejściach po 180 punktów zakończył lega trafieniami w potrójne pola 20 i 19 oraz podwójne 12. Był to jego pierwszy nine-darter w transmisjach Sky Sports od 2012 roku.

W szóstym legu Sykes również zamknął lega dziewięcioma lotkami. W tym momencie średnia van Gerwena wynosiła 124 punkty na trzy lotki, a Sykesa — 112.

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Punkt zwrotny meczu

Sykes prowadził 8:6, jednak van Gerwen przejął inicjatywę i wyszedł na prowadzenie 12:9, wygrywając pięć z kolejnych sześciu legów. Później powiększył przewagę do 14:9, a mecz zakończył przełamaniem rzutu rywala i trafieniem w bull.

Sykes, który debiutował w turnieju, zakończył mecz ze średnią 101,50 i 12 razy zdobył po 180 punktów. Van Gerwen, który wygrywał Grand Slam w 2015, 2016 i 2017 roku, pozostaje w walce o czwarty tytuł.

Po meczu van Gerwen powiedział Sky Sports, że przechodził trudny okres i nie prezentował swojego zwykłego poziomu. Nazwał swoją grę fantastyczną i wyróżnił występ Sykesa.

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