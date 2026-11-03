Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi podczas rozmowy telefonicznej z filipińską sekretarz spraw zagranicznych Teresą Lazaro wezwał Manilę do powściągnięcia retoryki polityków krytykujących Pekin. Działania niektórych filipińskich polityków nazwał „skandalicznymi, nieracjonalnymi i niedopuszczalnymi”, poinformował South China Morning Post.

Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Wang Yi oświadczył, że niektórzy politycy na Filipinach wielokrotnie atakowali i „oczerniali” Chiny z powodu uprzedzeń politycznych i własnych interesów, przekraczając „czerwone linie” Pekinu. Oskarżył ich również o upolitycznianie zwykłych kontaktów gospodarczych, handlowych i humanitarnych, a także o naruszanie zgodnych z prawem praw i interesów chińskich obywateli oraz instytucji na Filipinach.

Żądanie wobec Manili

Chiński minister zażądał, aby rząd Filipin wezwał odpowiednie osoby do powściągliwości i zapewnił „racjonalny i spójny głos” w polityce wobec Chin. Wang Yi oświadczył również, że stosunki chińsko-filipińskie doświadczają „złośliwej ingerencji”.

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Po rozmowie Lazaro napisała w serwisie społecznościowym X, że strony przeprowadziły „szczerą i konstruktywną dyskusję”. Według niej podkreśliły potrzebę kontynuowania dialogu dyplomatycznego i odpowiedniego regulowania różnic na podstawie wzajemnego szacunku.

Napięte relacje

W chińskim komunikacie po rozmowie wskazano, że Pekin i Manila osiągnęły podstawowy konsensus w sprawie poprawy i rozwoju stosunków dwustronnych. Strony uzgodniły utrzymanie dialogu dyplomatycznego, pracę nad usunięciem wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód w relacjach oraz odpowiedzialne zarządzanie różnicami.

Rozmowa odbyła się w kontekście publicznych sporów między filipińskimi urzędnikami a chińskimi dyplomatami dotyczących Morza Południowochińskiego i bezpieczeństwa regionalnego. Podczas rozmowy Wang Yi wezwał również Filipiny do praktycznego przestrzegania polityki jednych Chin i zachowania ostrożności w kwestiach morskich. W materiale zaznaczono, że Pekin jest zaniepokojony zacieśnianiem współpracy wojskowej Filipin ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

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