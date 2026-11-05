Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi podczas 11. spotkania ministrów spraw zagranicznych w formacie współpracy Lancang-Mekong w Pekinie w Chinach wezwał uczestników do przeciwdziałania zewnętrznej ingerencji i podżeganiu do konfrontacji blokowej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Współpraca Lancang-Mekong

Wang Yi wezwał państwa uczestniczące do rozwijania współpracy prowadzonej przez minioną dekadę i otwarcia nowej „złotej dekady”. Jak stwierdził, mechanizm Lancang-Mekong powinien pozostawać w czołówce współpracy regionalnej i być wzorem solidarności państw Globalnego Południa.

Format obejmuje Chiny, Mjanmę, Laos, Tajlandię, Kambodżę i Wietnam. Mechanizm utworzono w 2016 roku; otrzymał nazwę od rzeki Lancang w Chinach, która w innych krajach nazywana jest Mekongiem.

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Handel, technologie i bezpieczeństwo

Chiński minister zaproponował również wzmocnienie koordynacji w sprawach rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa, uzgadnianie strategii rozwoju oraz wspieranie liberalizacji i ułatwień w handlu i inwestycjach. Podkreślił potrzebę rozszerzenia współpracy w gospodarce cyfrowej, dziedzinie sztucznej inteligencji, inteligentnej produkcji i inteligentnym rolnictwie.

Wang Yi wezwał więcej państw Mekongu do przyłączenia się do Światowej Organizacji Współpracy w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji (WAICO), którą Chiny uruchomiły w tym roku z siedzibą w Szanghaju. Zaproponował także rozwój mechanizmu transgranicznego wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi, wzmacnianie zdolności do ich zapobiegania, łagodzenia skutków i reagowania, a także zintensyfikowanie walki z przestępczością transgraniczną.

W spotkaniu uczestniczyli: minister spraw zagranicznych Kambodży Prak Sokhonn, minister spraw zagranicznych Laosu Thongsavanh Phomvihane, minister spraw zagranicznych Wietnamu Le Hoai Trung, minister planowania Mjanmy Aung Kyaw Ho oraz minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow.

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