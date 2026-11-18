Naukowcy wykryli u współczesnych ludzi wariant genetyczny odziedziczony po neandertalczykach, który wiąże się z nieco mniejszą objętością płata potylicznego mózgu oraz niższym prawdopodobieństwem schizofrenii. O wynikach pracy genetyków ewolucyjnych Hugo Zeberga i Svantego Pääbo, opublikowanej w czasopiśmie PNAS, informuje Live Science.

Wariant związany z rozwojem mózgu

Naukowcy przeanalizowali genomy współczesnych ludzi w poszukiwaniu wariantów, które mogą wpływać na rozmiar płata potylicznego i prawdopodobnie zostały odziedziczone po neandertalczykach. Jeden z takich wariantów jest związany z genem DAAM1, który wcześniejsze badanie z 2019 roku powiązało z rozwojem mózgu.

Wariant ten wykryto wyłącznie u współczesnych ludzi poza Afryką, a także w pięciu genomach neandertalczyków. Płat potyliczny znajduje się w tylnej części czaszki i zawiera korę wzrokową, która uczestniczy w przetwarzaniu sygnałów z oczu. U neandertalczyków obszar ten był względnie większy niż u współczesnych ludzi.

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Związek ze schizofrenią

Według badania każda kopia neandertalskiego wariantu wiązała się ze zmniejszeniem objętości płata potylicznego o około 0,85 centymetra sześciennego. Jednocześnie badacze nie stwierdzili oczywistego związku tego wariantu ze zdolnościami intelektualnymi współczesnych ludzi.

Obecność dwóch kopii wariantu DAAM1 wiązała się z niemal 10-procentowym spadkiem prawdopodobieństwa schizofrenii. Autorzy zaznaczyli, że związek tego efektu z korą wzrokową można jedynie przypuszczać: obecnie nie ma dowodów na taką zależność. Niezależny od badania genetyk ewolucyjny Tony Capra zauważył, że jeden wariant nie odzwierciedla wszystkich różnic genetycznych neandertalczyków, które mogły wpływać na budowę ich mózgów.

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