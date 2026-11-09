Zespół badawczy kierowany przez KAIST ustalił, że wariant ZF2-4-P9 fragmentu białka palca cynkowego może hamować powstawanie toksycznych agregatów amyloidu beta — peptydu związanego z chorobą Alzheimera. U transgenicznych myszy z modelem tej choroby podanie ZF2-4-P9 zmniejszyło złogi amyloidu beta w korze mózgowej i hipokampie o około 53% w każdym z tych obszarów w porównaniu z grupą kontrolną, donosi News-Medical.

Jak działa fragment białka

Naukowcy badali segment białka palca cynkowego ZF2-4, znany przede wszystkim z roli w regulacji genów. Za pomocą modelowania komputerowego i eksperymentów ustalili, że segment ten bezpośrednio wiąże się z obszarami amyloidu beta zaangażowanymi w jego agregację.

Takie wiązanie zapobiegało tworzeniu się długich, splątanych fibryli amyloidu beta, toksycznych dla komórek, oraz sprzyjało powstawaniu mniej toksycznych agregatów. Gdy ZF2-4 zastosowano wobec już uformowanych fibryli, rozpadały się one na krótkie i cienkie fragmenty, a ich toksyczność dla komórek spadała.

Aby dostarczyć białko do mózgu przez barierę krew-mózg, badacze przyłączyli do ZF2-4 krótki peptyd. Utworzony wariant zdolny do przenikania do mózgu nazwano ZF2-4-P9.

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Wyniki u myszy

U zwierząt otrzymujących ZF2-4-P9 zmniejszyła się również nadmierna aktywacja mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu. W korze mózgowej wskaźnik ten był o około 29% niższy, a w hipokampie o około 50% niższy niż w grupie kontrolnej.

Testy behawioralne wykazały poprawę pamięci rozpoznawczej: myszy lepiej odróżniały znany przedmiot od nowego. Jednocześnie w innych testach pamięci i uczenia się nie odnotowano statystycznie istotnej poprawy. Badanie przeprowadzono na zwierzętach, dlatego potrzebne są dalsze prace, aby ocenić skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo tego podejścia u ludzi.

Wyniki badania opublikowano online 30 września 2026 roku w czasopiśmie Advanced Science.

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