Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Asseco Resovię Rzeszów 3:0 w meczu piątej kolejki polskiej TAURON Ligi. Spotkanie w Rzeszowie w Polsce wyprowadziło zespół Michała Winiarskiego na pierwsze miejsce w tabeli, informuje Interia Sport.

Przewaga gości w trzech setach

Goście wygrali pierwszego seta 25:19. Warta na początku objęła prowadzenie 6:2, a ostatni punkt w secie atakiem z lewej strony boiska zdobył Aaron Russell. Wśród zwycięzców skutecznie grał Tomasz Fornal, a zespół z Zawiercia w kluczowych momentach zatrzymywał blokiem ataki Karola Butryna.

Najbardziej zacięty był drugi set. Resovia prowadziła 12:10, jednak Warta odpowiedziała dwoma asami Kamila Rychlickiego. Przy stanie 22:22 zespoły kontynuowały grę na przewagi, a zwycięstwo gościom 28:26 zapewnił as Mateusza Bieńka.

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Zagrywka Fornala pomogła w trzecim secie

Na początku trzeciego seta walka również była wyrównana. Zagrywka Fornala oraz blok przeciwko atakowi Artura Szalpuka pomogły gościom powiększyć przewagę. Warta wygrała partię 25:18 i zakończyła mecz bez straty seta.

Po zwycięstwie zespół z Zawiercia został liderem TAURON Ligi. Jednocześnie rozegrał o dwa mecze więcej niż Bogdanka LUK Lublin, która wcześniej prowadziła w tabeli.

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