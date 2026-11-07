W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wartość transakcji nieruchomościowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku wyniosła 171,26 mld dirhamów, czyli 46,6 mld dolarów. To o ponad 76% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, informuje The National, powołując się na Centrum Nieruchomości Abu Zabi, Adrec.

Sprzedaż i kredyty hipoteczne

Łączna liczba transakcji wzrosła niemal o jedną trzecią, do 38 483. Wartość sprzedaży przekroczyła 120 mld dirhamów, a liczba transakcji kupna i sprzedaży zwiększyła się niemal o 50%, do 23 749.

Wolumen aktywności hipotecznej wyniósł około 46 mld dirhamów, czyli o ponad 30% więcej rok do roku. Liczba transakcji hipotecznych wzrosła o 13,2%. W ciągu dziewięciu miesięcy Adrec zatwierdził także 54 nowe projekty, a liczba licencji wydanych specjalistom rynku nieruchomości wzrosła o jedną trzecią.

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Dzielnice i inwestycje

Najwyższą wartość transakcji odnotowano na wyspie Al Reem — 29,86 mld dirhamów. Kolejne miejsca zajęły wyspa Al Hudayriyat z 28,62 mld dirhamów, wyspa Saadiyat z 18,69 mld dirhamów, wyspa Yas z 13,4 mld dirhamów oraz miasto Zayed z 5,36 mld dirhamów.

Inwestycje zagraniczne w strefach inwestycyjnych Abu Zabi wzrosły o 131% rok do roku, do 86,11 mld dirhamów, co stanowi 81% całkowitej wartości inwestycji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne osób fizycznych niebędących rezydentami w nieruchomości w stolicy osiągnęły 17,22 mld dirhamów, przewyższając wynik za cały 2025 rok — 8,2 mld dirhamów.

W lipcu Adrec poinformował, że czynsze za nieruchomości mieszkalne, komercyjne i przemysłowe nie będą podwyższane do odwołania. Wyjątkiem są obszary zarządzane przez centrum finansowe Abu Zabi ADGM, w tym wyspy Al Maryah i Al Reem.

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