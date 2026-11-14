Washington Spirit pokonał Utah Royals 2:1 w półfinale play-offów amerykańskiej National Women’s Soccer League (NWSL) i trzeci raz z rzędu awansował do finału turnieju. Decydującą bramkę w 57. minucie zdobyła tanzańska piłkarka Clara Luvanga, informuje The Guardian.

Decydujący gol Luvangi

Luvanga wykorzystała nieudaną podanie Nurii Rábano, które minęło środkową obrończynię Utah, Tatum Milazzo. Piłkarka Washingtonu przerzuciła piłkę nad bramkarką Mandy McGlynn, która wyszła jej na spotkanie. Był to drugi gol Luvangi w obecnych play-offach i czwarty we wszystkich rozgrywkach od czasu jej wrześniowego transferu z saudyjskiego Al-Nassr.

Utah Royals objął prowadzenie już w drugiej minucie, gdy Cloé Lacasse zdobyła bramkę po rzucie rożnym. Był to najszybszy gol w historii play-offów NWSL. Sześć minut później Spirit wyrównał: Luvanga zagrała diagonalnie do Trinity Rodman, która posłała płaskie dośrodkowanie z lewej strony, a Sofia Cantore wyprzedziła obrończynię i trafiła do siatki pierwszym kontaktem z piłką.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Piąty finał dla klubu

Dla Washington Spirit będzie to piąty finał mistrzostw NWSL i trzeci z rzędu. Zespół, który zdobył tytuł w 2021 roku, powalczy o drugie mistrzostwo na swoim Audi Field, ponieważ prawo do organizacji finału klub uzyskał w czerwcu.

Rywalem Washingtonu będzie zwycięzca drugiego półfinału między Gotham a Kansas City Current. Jeśli do finału awansuje Gotham, zespoły powtórzą parę decydującego meczu z 2025 roku, kiedy Gotham pokonał Spirit 1:0 w San Jose.

Główny trener Washingtonu Adrian Gonzalez zaznaczył, że zespół miał niewiele czasu na pracę z Luvangą, jednak szybko się uczy i rozumie potrzeby drużyny oraz wymagania ligi.

Czytaj nas na