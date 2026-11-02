W Australii przedstawicielka społeczności Wadjawadja, Vivianne-Lee Watson, prowadzi bezpłatne warsztaty tradycyjnego tkactwa w swoim rodzinnym miasteczku Woorabinda w środkowej części Queensland. Podczas zajęć uczestniczki zajmują się również wyplataniem z koralików, wykonują biżuterię i malują.

Jak informuje ABC News, Watson zaczęła uczyć się tkactwa sześć i pół roku temu, gdy pracowała w lokalnym schronisku dla kobiet. Początkowo zgodziła się zrobić bransoletkę, a w ciągu następnej doby wyplotła kosz. Na początku tego roku zrezygnowała ze stabilnej pracy na pełny etat, aby skoncentrować się na własnej działalności.

Przestrzeń do rozmów

Zajęcia stały się dla miejscowych kobiet miejscem, w którym można nie tylko nauczyć się rzemiosła, lecz także porozmawiać. Mieszkanka Woorabindy Annie Asse zaznaczyła, że uczestniczki mogą po prostu przyjść i porozmawiać, jeśli nie chcą zajmować się twórczością. Jak podkreśliła, podczas tych spotkań nikt nikogo nie ocenia.

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Veronica Johnson, która w tym roku przeprowadziła się do Woorabindy z wyspy Palm, powiedziała, że warsztaty pomogły jej poznać nowych ludzi i stać się bardziej otwartą w kontaktach. Inna mieszkanka miasteczka, Patricia Rankin, uważa, że przekazywanie rzemiosł i tradycji pomaga ludziom pamiętać o swoim pochodzeniu i odczuwać własną wartość.

Przekazywanie tradycji dzieciom

Praktyki tkackie rdzennych ludów Australii mają historię liczącą dziesiątki tysięcy lat. Przodkowie rdzennych ludów wykonywali z trzciny, kory i roślin kosze, torby, sieci oraz pułapki na ryby. Dla Watson tkactwo stało się sposobem na odnowienie więzi nie tylko z dziedzictwem Wadjawadja, lecz także z kulturą Mayi-Yapi w regionie zatoki, a także z jej korzeniami z Wysp Cieśniny Torresa.

Watson uczy rzemiosła osoby w różnym wieku, w tym swoje dwie córki w wieku siedmiu i 10 lat. Jej starsza córka niedawno otrzymała od pracowniczki lokalnej służby zdrowia zamówienie na plecione kolczyki.

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