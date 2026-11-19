Jermaine Wattimena pokonał broniącego tytułu Luke’a Littlera 10:8 w meczu 1/8 finału Grand Slam of Darts w Wolverhampton. Jak podaje Sky Sports, porażka zakończyła obronę tytułu przez Littlera.

Wynik Wattimeny

Wattimena osiągnął średnią 101,7. Według redakcji zdobył więcej punktów niż numer jeden światowego rankingu i był lepszy od niego w każdym elemencie gry.

Littler nie dołączy do Phila Taylora i Michaela van Gerwena na liście zawodników, którzy trzy razy z rzędu wygrali Grand Slam of Darts.

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Następne mecze

W czwartek w drugiej rundzie zaplanowano cztery mecze. Luke Humphries zagra z Tomem Sykesem, James Wade — z Michaelem van Gerwenem, Gian van Veen — z Martinem Schindlerem, a Gabriel Clemens — ze zwycięzcą grupy P.

Zawody w Wolverhampton potrwają do 22 listopada.

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