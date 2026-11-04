Kenijska przedsiębiorczyni społeczna Wawira Njiru została laureatką Niemieckiej Nagrody Afrykańskiej 2026. Wyróżniono ją za działalność organizacji Food4Education, która codziennie zapewnia posiłki około 600 tys. dzieci w Kenii, informuje Deutsche Welle.

Njiru założyła Food4Education po niewielkiej zbiórce środków na posiłki dla 25 uczniów. W wieku 21 lat planowała codziennie karmić 100 dzieci. Obecnie organizacja zatrudnia około 6 tys. osób, z czego ponad 70% stanowią kobiety.

System ewidencji posiłków

Food4Education działa w 19 tys. szkół w całym kraju i codziennie zapewnia ponad 600 tys. posiłków. Model jest finansowany dzięki darowiznom, wsparciu państwa oraz niewielkim wpłatom rodziców. W niektórych przypadkach taka wpłata wynosi 5 szylingów kenijskich, czyli około 3 centów amerykańskich.

Do płatności i ewidencji organizacja wykorzystuje system Tap-to-Eat. Dzieci mają opaski, za pomocą których rejestrowane jest otrzymanie posiłku. System umożliwia śledzenie płatności rodziców, liczby faktycznie wydanych porcji, a także ustalanie przyczyn, jeśli dziecko nie odbiera posiłku.

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Dostawy od rolników

Około 80% produktów dystrybuowanych przez Food4Education pochodzi od drobnych rolników. Zapewnia to producentom stabilny rynek zbytu, a w żywieniu szkolnym pozwala wykorzystywać świeże lokalne produkty.

Według danych przytoczonych przez DW uczniowie szkół uczestniczących w programie rzadziej opuszczają zajęcia i osiągają lepsze wyniki w nauce. Njiru planuje zwiększyć dzienny zasięg programu do 1 mln dzieci.

Niemiecką Nagrodę Afrykańską od 1993 roku przyznaje Niemiecka Fundacja Afrykańska. Wyróżnia ona przedstawicieli krajów afrykańskich, których idee i praca proponują rozwiązania globalnych problemów. Nagrodę Njiru ma wręczyć niemiecka minister współpracy gospodarczej i rozwoju Reem Alabali Radovan.

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