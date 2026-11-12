Zespół kierowany przez Uniwersytet w Edynburgu odkrył, że doświadczenia i zmiany środowiska mogą przebudowywać połączenia między komórkami nerwowymi w wielu obszarach mózgu myszy. Jak informuje News-Medical, naukowcy zastosowali mapowanie synaptomu, które łączy mikroskopię o wysokiej rozdzielczości i zautomatyzowaną analizę obrazów. Metoda umożliwiła zbadanie miliardów pojedynczych synaps w całym mózgu zwierząt.

Różna reakcja typów synaps

Myszy trzymano we wzbogaconym środowisku z kołowrotkami do biegania, zmieniającymi się labiryntami oraz większymi możliwościami interakcji społecznych. Doświadczenie to badano zarówno w okresie rozwoju zwierząt, jak i w dorosłości.

Badacze odnotowali zmiany w różnych populacjach synaps w wielu regionach mózgu. Liczba jednych typów synaps pod wpływem środowiska wzrastała lub malała, podczas gdy inne się nie zmieniały. Jednocześnie ogólna gęstość synaps w mózgu nie wzrosła. Autorzy pracy uważają, że dla takich zmian ważniejsze mogą być typ i właściwości połączeń synaptycznych niż ich całkowita liczba.

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Zmiany po ograniczeniu wzroku

Oddzielnie naukowcy zasłaniali myszom jedno oko na tydzień, aby prześledzić, jak zmiana doświadczenia sensorycznego wpływa na mózg. Zmiany synaps wykryto nie tylko w obszarach związanych ze wzrokiem, lecz także w strefach uczestniczących w przetwarzaniu innych wrażeń i pamięci.

Pierwsza autorka badania, Hanan Woods z Instytutu Neuronauki i Badań Układu Krążenia Uniwersytetu w Edynburgu, zaznaczyła, że doświadczenia sensoryczne i wpływ środowiska zmieniają molekularny krajobraz synaps w całym mózgu. Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. W skład grupy badawczej weszli również naukowcy z Uniwersytetu w Cardiff i Uniwersytetu Strathclyde; badanie wsparły Wellcome, Europejska Rada ds. Badań Naukowych oraz Simons Foundation.

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