Prowadzący Jon Stewart ironicznie zareagował na wyznaczenie Roberta Pattinsona na kolejnego odtwórcę roli Jamesa Bonda w poniedziałkowym wydaniu The Daily Show. Jak informuje Variety, na początku monologu komik przypomniał, że Pattinson grał już Batmana, i zażartował, że aktorowi wystarczy jedna taka rola.

Żart o nowym agencie 007

Stewart poruszył temat nowego Bonda na początku programu. Z zaskoczeniem i humorem skomentował wybór Pattinsona do roli agenta 007, zestawiając go z wcześniejszym wcieleniem aktora w Batmana.

Wypowiedź o Pattinsonie była tylko jednym z epizodów monologu. Prowadzący wspomniał także o ogólnokrajowej awarii Outlooka oraz czterogodzinnym federalnym wstrzymaniu lotów w USA.

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Tematy dotyczące Nvidii i firm technologicznych

Następnie Stewart przeszedł do sytuacji wokół byłego dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga oraz doniesień o jego możliwym powrocie do firmy. Pokazał również fragment z wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, który powiedział, że nie miałby nic przeciwko przywróceniu Huanga do Nvidii.

Zdaniem Stewarta historia ta pokazuje znaczący wpływ firm technologicznych oraz dyskusje dotyczące regulacji branży. W swoim satyrycznym komentarzu prowadzący wspomniał także o argumencie dotyczącym konkurencji z Chinami.

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