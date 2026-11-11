Wainwright może opuścić mecz Walii z Nową Zelandią — BBC Sport

Łącznik młyna reprezentacji Walii Aaron Wainwright może opuścić mecz Nations Championship z Nową Zelandią, który odbędzie się w sobotę w Cardiff w Walii. 29-letni rugbysta doznał urazu nogi, chodzi w bucie ochronnym i nie trenował we wtorek, informuje BBC Sport.

Ważna strata dla Walii

Wainwright wyszedł w podstawowym składzie w wygranym przez Walię meczu z Japonią, zakończonym wynikiem 28:21. W tym spotkaniu rozegrał swój 71. mecz w reprezentacji i był najbardziej doświadczonym forwardem w składzie. Rugbysta Leicester jest także najskuteczniejszym forwardem walijskiej reprezentacji w przesuwaniu piłki do przodu.

Główny trener Steve Tandy ogłosi skład na mecz w czwartek. Asystent trenera Dan Lydiate zaznaczył, że Wainwright nie został jeszcze wykluczony z grona kandydatów do udziału w spotkaniu. Jak powiedział, uraz jest nieznaczny, a zawodnik nosi but ochronny zapobiegawczo. Sztab medyczny pracuje nad przygotowaniem gracza do pojedynku.

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Możliwe zastępstwo

Za głównego kandydata do zastąpienia Wainwrighta uznaje się Taine'a Bashama z Cardiff. Otrzymał powołanie do reprezentacji po udanych występach na pozycji łącznika młyna w walijskim rugby klubowym w tym sezonie. Inną opcją jest forward Scarlets Taine Plumtree. Bashem nie grał dla Walii od Pucharu Sześciu Narodów 2024, a po raz ostatni wyszedł w podstawowym składzie w 2022 roku.

Mecz Walia — Nowa Zelandia odbędzie się 14 listopada na stadionie Principality Stadium w Cardiff. W składzie Nowej Zelandii z powodu urazu ścięgna podkolanowego nie zagra skrzydłowy Will Jordan. Jednocześnie środkowy Jordie Barrett przeszedł protokoły oceny urazu głowy i jest dostępny do wyboru.

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