Jak informuje Breaking Defense, Wielka Brytania sformalizowała zamiar zakupu od Norwegii trzech jednostek-nosicieli do wykorzystania bezzałogowych systemów poszukiwania min morskich. Decyzję uzgodnili w Oslo podczas Atlantic Future Forum brytyjski minister obrony Wes Streeting i jego norweski odpowiednik Tore O. Sandvik.

Udział w norweskim programie

Na projekt przeznaczono 90 mln funtów szterlingów, czyli 119,1 mln dolarów. Wielka Brytania dołączy do norweskiego programu standaryzowanych jednostek P1118, w ramach którego powstają morskie jednostki wsparcia dla autonomicznych systemów przeciwminowych.

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony jednostki będą budowane na bazie tej samej rodziny projektów co norweska wersja morska P1118. Resort oświadczył, że pozwoli to utrzymywać marynarzy z dala od niebezpiecznych obszarów oraz wspierać zdolności zwalczania okrętów podwodnych na północnej flance NATO.

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Pierwszy okręt jest oczekiwany w 2031 roku

Pierwszą jednostkę planuje się otrzymać w 2031 roku. Umowa przewiduje również dla Londynu opcję zamówienia kolejnych trzech takich jednostek.

Brytyjski resort obrony powiązał wzmocnienie zdolności przeciwminowych z rosnącym zagrożeniem ze strony min morskich, w tym w Cieśninie Ormuz. Według oświadczenia resortu Teheran rozpoczął operacje minowe w celu ograniczenia żeglugi po rozpoczęciu wojny w Iranie w lutym. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nazwało te operacje nielegalnymi i oświadczyło, że spowodowały one znaczne zakłócenia w światowym handlu energią.

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