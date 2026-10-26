Wielka Brytania nie dołączy do międzynarodowego Banku Obrony, Bezpieczeństwa i Odporności (DSRB), któremu przewodzi Kanada. Jednocześnie Londyn oświadczył, że zamierza ściśle współpracować z Ottawą, aby osiągnąć docelowe poziomy wydatków NATO na obronność, informuje Global News Canada.

Dwa odrębne mechanizmy

DSRB ma obniżyć koszty pożyczek na wydatki wojskowe dzięki połączeniu potencjału kredytowego państw sojuszniczych. Kanada przez kilka miesięcy próbowała przekonać Wielką Brytanię do przystąpienia do tego projektu.

Z kolei strona brytyjska rozwija własną inicjatywę — Wielostronny Mechanizm Obronny. We wspólnym oświadczeniu strony zaznaczyły, że doszły do wniosku o zasadności rozwoju dwóch różnych, lecz wzajemnie uzupełniających się instytucji.

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Współpraca w dziedzinie inwestycji

Kanada i Wielka Brytania uzgodniły opracowanie ramowego mechanizmu współdziałania między dwoma bankami. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem będą one ściśle współpracować w kwestii możliwości i wyzwań inwestycyjnych.

Siedziba główna DSRB będzie znajdować się w Kanadzie. Projekt popierają między innymi Belgia, Turcja i Ukraina.

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