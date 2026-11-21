Rząd Wielkiej Brytanii planuje do końca 2027 roku zakończyć szeroko zakrojony przegląd zasad regulacji energetyki jądrowej. Reforma ma przyspieszyć licencjonowanie i zatwierdzanie nowych projektów jądrowych bez osłabiania wymogów bezpieczeństwa, informuje OilPrice.

Skrócenie okresów oceny

Urząd Regulacji Jądrowej, Agencja Ochrony Środowiska oraz walijska służba ochrony środowiska Natural Resources Wales planują skrócić ocenę projektu reaktora jądrowego z około trzech–czterech lat do dwóch. Rząd chce również uprościć procedury planistyczne i zgody środowiskowe, które wcześniej opóźniały realizację projektów.

Zmiany są częścią planu zwiększenia mocy jądrowych do 24 GW do 2050 roku. Według publikacji ma to pomóc przygotować się na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię w Wielkiej Brytanii o około 40% do 2035 roku.

Przegląd regulacji jądrowych z 2025 roku wykazał rozproszenie nadzoru w sektorze i zaproponował 47 rekomendacji. Dotyczą one koordynacji pracy regulatorów, oceny bezpieczeństwa oraz unikania ponownego rozpatrywania identycznych konstrukcji reaktorów.

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Współpraca z USA i małe reaktory

We wrześniu 2025 roku Wielka Brytania i USA podpisały Atlantyckie Partnerstwo na rzecz Zaawansowanej Energetyki Jądrowej. Przewiduje ono wymianę ocen regulacyjnych wniosków dotyczących nowych reaktorów, aby uniknąć powielania kontroli. Oczekuje się, że ułatwi to udział amerykańskich firm w brytyjskich projektach jądrowych.

W 2025 roku rząd wybrał Rolls-Royce SMR do budowy pierwszych w kraju małych reaktorów modułowych. Program wspierany jest finansowaniem w wysokości 3,4 mld dolarów w ciągu czterech lat. Projekt małego reaktora modułowego Gwyndod firmy Rolls-Royce ma być rozwijany na terenie Wylfa w Walii, gdzie znajduje się wycofana z eksploatacji elektrownia jądrowa Magnox.

Jednocześnie Centre for British Progress poinformowało we wrześniu, że wdrożono jedynie 10 z 47 rekomendacji Nuclear Regulatory Taskforce. Zdaniem publikacji, aby zrealizować plan do końca 2027 roku, rząd musi przyspieszyć przegląd zasad regulacyjnych.

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