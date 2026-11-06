Rząd Wielkiej Brytanii planuje zobowiązać pracodawców do podawania wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Rząd ma w najbliższym czasie przedłożyć parlamentowi odpowiedni projekt ustawy, informuje Der Spiegel.

Wsparcie dla młodych osób poszukujących pracy

Inicjatywa jest związana z zamiarem zmniejszenia liczby młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie odbywają szkolenia zawodowego. W Wielkiej Brytanii jest prawie milion takich osób w wieku od 16 do 24 lat — to 13% tej grupy wiekowej i jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Premier Andy Burnham oświadczył, że ludzie powinni wiedzieć, ile przynosi praca, zanim poświęcą czas i wysiłek na złożenie aplikacji. Według rządu wymóg ten może również zwiększyć przejrzystość wynagrodzeń i przeciwdziałać nierównościom, które mogą stawiać kobiety w gorszej sytuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wynagrodzenia w ofertach pracy

Według szacunków brytyjskiego stowarzyszenia zawodowego w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi CIPD, nieco więcej niż dwóch na pięciu pracodawców zawsze podaje w ofertach pracy przedział wynagrodzenia. Jednocześnie konkretną wysokość wynagrodzenia zawsze wskazuje mniej niż co piąty pracodawca.

W UE obowiązuje dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń 2023/970. Przewiduje ona, że pracodawcy muszą informować kandydatów o początkowym wynagrodzeniu lub jego przedziale przed rozmową kwalifikacyjną.

Czytaj nas na