Wielka Brytania i Azerbejdżan podpisały w Irlandii Wspólną deklarację o partnerstwie strategicznym. Dokument podpisali premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, którzy uczestniczyli w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według Agencji Anadolu strony potwierdziły zamiar pogłębienia współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Obronność i bezpieczeństwo

Deklaracja przewiduje długoterminowe wzmocnienie współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w celu utrzymania pokoju i stabilności regionalnej. Kraje planują również wzmacniać zdolność do odstraszania, zapobiegania wspólnym zagrożeniom i reagowania na nie.

Strony mają utrzymywać regularne kontakty na wysokim szczeblu i pogłębiać koordynację w kwestiach dwustronnych, regionalnych i międzynarodowych stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania. Współpraca obronna będzie koncentrować się na szkoleniach, rozwoju zdolności i zwiększaniu interoperacyjności. Kraje rozważą również możliwości współpracy w przemyśle obronnym, w tym wspólne inicjatywy w dziedzinach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

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Gospodarka, transport i edukacja

Wielka Brytania i Azerbejdżan zadeklarowały zamiar rozszerzenia więzi handlowych i inwestycyjnych oraz wspierania zrównoważonego, inkluzywnego i zdywersyfikowanego wzrostu gospodarczego. Wśród priorytetowych sektorów wymieniono energię odnawialną, infrastrukturę i usługi. Strony planują również wspierać długoterminowe partnerstwa handlowe i wymianę wiedzy.

W deklaracji osobno wspomniano o wsparciu rozwoju Korytarza Środkowego, a także projektów transportowych, logistycznych i infrastrukturalnych na rzecz handlu transgranicznego i inwestycji. Kluczową platformą wspólnych inicjatyw ma być Wspólna Międzyrządowa Komisja ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej. Kraje będą również pogłębiać współpracę w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w zakresie umiejętności cyfrowych i technicznych. Co roku strony będą organizować spotkanie dotyczące partnerstwa strategicznego, aby oceniać postępy i określać dalsze priorytety.

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