24 listopada Wielka Brytania nałożyła sankcje na jemeńskich Huti w związku z atakami na międzynarodową żeglugę, a także uderzeniami rakietowymi i dronowymi w regionie. Informuje o tym The National.

Sankcje wobec przedstawicieli Huti

Władze brytyjskie ogłosiły również ograniczenia wobec czterech wysoko postawionych osób powiązanych z organami władzy Huti. Są one oskarżane o udział w torturach, gwałtach i innych poważnych naruszeniach wobec zatrzymanych przetrzymywanych przez ten ruch.

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Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że Huti celowo dążą do podważenia stabilności na Bliskim Wschodzie. Według oceny Londynu ich działania w cieśninie Bab al-Mandab nadal zakłócają globalne łańcuchy dostaw i zwiększają presję na koszty życia brytyjskich rodzin.

Oświadczenie szefa MSZ

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband nazwał niedopuszczalną wznowioną agresję Huti wymierzoną w partnerów Zjednoczonego Królestwa i ludność cywilną. Oświadczył, że osoby zaangażowane w takie działania muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, a nowe ograniczenia pokazują gotowość Londynu do ochrony brytyjskich interesów i stabilności w regionie.

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