Wielka Brytania nałożyła sankcje na osiem firm budowlanych i deweloperskich zaangażowanych w rozbudowę osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, a także na izraelską grupę Tzav 9. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Sankcje wobec firm

Brytyjski resort oświadczył, że ograniczenia mają zakłócić przepływy finansowe firm i osłabić ich zdolność do wspierania dalszej budowy na Zachodnim Brzegu. Londyn określił pakiet jako odpowiedź na przyspieszoną rozbudowę osiedli. Według strony brytyjskiej rząd Izraela nie tylko nie powstrzymał tej rozbudowy, lecz także ją ułatwiał i zachęcał do niej.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband wprowadził ten pakiet sankcji. W MSZ zaznaczono, że jest to pierwszy taki pakiet od wrześniowego przeglądu podejścia brytyjskiego rządu do działań Izraela na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz rozszerzenia globalnego reżimu sankcji w dziedzinie praw człowieka.

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Ograniczenia wobec Tzav 9

Oddzielne sankcje są wymierzone w Tzav 9 — izraelską grupę, która według strony brytyjskiej organizowała i prowadziła blokady konwojów humanitarnych zmierzających do Gazy, w tym w październiku. Miliband oświadczył, że ochrona rozwiązania dwupaństwowego jest kluczową zasadą podejścia brytyjskiego rządu.

Jak powiedział, Wielka Brytania jest gotowa współpracować z nowym rządem Izraela i Autonomią Palestyńską, aby osiągnąć trwały pokój i bezpieczeństwo dla Izraelczyków i Palestyńczyków. Szef brytyjskiego MSZ oświadczył również, że obecna sytuacja na Zachodnim Brzegu i w Gazie jest nie do przyjęcia.

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