Do 2030 roku Wielki Obszar Zatoki Guangdong–Hongkong–Makau w Chinach ma zyskać 100 mln kW mocy słonecznej. Oczekuje się również, że region będzie dysponował 35 mln kW mocy morskiej energetyki wiatrowej oraz 63 mln kW czystej energii elektrycznej przesyłanej z innych regionów do sieci energetycznej Guangdongu.

Wskaźniki dostaw energii

Liczby te ogłoszono podczas Światowego Forum Gospodarczego Wielkiego Obszaru Zatoki 2026 w Kantonie, które trwało od piątku do niedzieli, informuje ECNS.

Podczas równoległej sesji poświęconej transformacji energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi powołano Organizację Współpracy na rzecz Rozwoju Energetyki Wielkiego Obszaru Zatoki. Opublikowała ona inicjatywę dotyczącą ściślejszej współpracy w sektorze energetycznym między Guangdongiem, Hongkongiem i Makau.

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Sieci i przesył energii elektrycznej

Guangdong Power Grid Co., należąca do China Southern Power Grid, zaproponowała budowę nowej sieci elektroenergetycznej poprzez skoordynowany rozwój elastycznej sieci szkieletowej, odpornych sieci dystrybucyjnych i elastycznych mikrosieci.

Dwa projekty elastycznego przesyłu prądu stałego o mocy po 3 mln kW w Kantonie i Dongguan, wraz z 500-kilowoltową siecią pierścieniową Wielkiego Obszaru Zatoki, zwiększyły możliwości wymiany energii elektrycznej między wschodnią a zachodnią częścią Guangdongu o 150%.

Trwają także wspólne prace rozruchowe i testy projektu elastycznego przesyłu prądu stałego, który ma połączyć morskie farmy wiatrowe na Morzu Południowochińskim z Wielkim Obszarem Zatoki. Po ukończeniu projekt ma dostarczać regionowi czystą energię elektryczną z tych farm wiatrowych.

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