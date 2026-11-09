Duże rasy psów szybciej tracą metylację LINE1 — ScienceAlert

Naukowcy, którzy przeanalizowali dane 894 psów z projektu Dog Aging Project, ustalili, że duże rasy co roku traciły około 35% więcej metylacji DNA w regionach związanych z transpozonami LINE1 niż małe rasy. Może to być jednym z molekularnych wyjaśnień, dlaczego duże psy zwykle starzeją się szybciej i żyją krócej, informuje ScienceAlert.

Rola ruchomych elementów DNA

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Science naukowcy badali wzorce metylacji DNA w genomach psów. Metylacja jest mechanizmem epigenetycznym, który może regulować aktywność genów bez zmiany samej sekwencji DNA i jest uznawana za użyteczny biomarker starzenia.

Wraz z wiekiem u psów wykryto ogólny spadek poziomu metylacji, zwłaszcza w transpozonach — ruchomych sekwencjach DNA zdolnych do przemieszczania się po genomie lub tworzenia własnych kopii. Autorzy poświęcili szczególną uwagę LINE1: elementy te mogą uszkadzać DNA, a metylacja zwykle ogranicza ich aktywność.

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Związek z długością życia

Ponad 40% badanych regionów genomu związanych z LINE1 traciło metylację w miarę starzenia się zwierząt, jednak tempo tego procesu było różne. Według starszego autora badania, biologa ewolucyjnego z Arizona State University, Noaha Snydera-Macklera, epigenetyczna kontrola transpozonów, w tym LINE1, może być ważnym czynnikiem wpływającym na tempo starzenia się różnych psów.

Autorzy poinformowali również, że psy, których wiek epigenetyczny był wyższy od oczekiwanego, miały podwyższone ryzyko śmierci. U dużych psów, samców i młodszych zwierząt profile molekularne były zgodne z przyspieszonym starzeniem epigenetycznym. Badacze zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić rolę regulacji transpozonów w starzeniu się innych ssaków, w tym ludzi.

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