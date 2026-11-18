Badanie danych ponad 17,2 mln dorosłych mieszkańców Korei Południowej wykazało, że zarówno duży, jak i bardzo mały obwód talii wiążą się z podwyższonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny przy różnych wartościach wskaźnika masy ciała. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Epidemiology & Community Health, informuje News-Medical.

Dane ponad 17 milionów osób

Autorzy przeanalizowali dane południowokoreańskiej Narodowej Służby Ubezpieczenia Zdrowotnego dotyczące 17 252 815 dorosłych. Uczestnicy przechodzili rutynowe badania lekarskie w latach 2009–2010, podczas których mierzono im obwód talii i określano wskaźnik masy ciała. Obserwacja trwała do śmierci uczestnika lub do 30 czerwca 2024 roku.

Średni okres obserwacji wyniósł niemal 14 lat. W tym czasie zmarło 955 725 mężczyzn, czyli niemal 11% wszystkich mężczyzn w próbie, oraz 615 825 kobiet — niemal 7,5% uczestniczek.

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Zależność w kształcie litery U

Naukowcy odnotowali zależność w kształcie litery U między obwodem talii a ryzykiem zgonu. Najniższe ryzyko obserwowano przy obwodzie 80–94 cm u mężczyzn i 75–89 cm u kobiet. W przypadku wskaźnika masy ciała najniższe ryzyko wiązało się z zakresem 24–28 kg/m² u mężczyzn oraz 23–27 kg/m² u kobiet.

Związek dużego lub bardzo małego obwodu talii z wyższym ryzykiem zgonu występował we wszystkich kategoriach wskaźnika masy ciała i różnych grupach wiekowych. Był silniejszy w starszym wieku, zwłaszcza wśród kobiet od 75. roku życia. Wśród osób, których obwód talii był równy lub wyższy od średniej dla ich płci, wieku i wskaźnika masy ciała, wzrost tego parametru o 5 cm wiązał się ze wzrostem ryzyka zgonu o 16% u mężczyzn i o 14% u kobiet.

U osób z nieznaczną nadmierną masą ciała i obwodem talii dużym w stosunku do ich wskaźnika masy ciała zmniejszenie masy ciała o 7–8% wiązało się ze spadkiem ryzyka zgonu. Jednocześnie zmniejszenie obwodu talii o 5 cm przy niezmienionym wskaźniku masy ciała było powiązane z jeszcze niższym ryzykiem. Autorzy podkreślili, że było to badanie obserwacyjne, dlatego nie dowodzi ono związku przyczynowo-skutkowego.

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