Victor Wembanyama nie wziął udziału w wyjazdowym zwycięstwie San Antonio Spurs nad Sacramento Kings 123:107. Lider Spurs został wykluczony ze składu około 90 minut przed rozpoczęciem spotkania z powodu dyskomfortu w plecach, informuje Sky Sports News.

Wcześniej Wembanyama rozegrał udany mecz przeciwko New Orleans Pelicans, zdobywając 50 punktów i notując 19 zbiórek. W spotkaniu z Sacramento San Antonio nie mogło również liczyć na kontuzjowanych zawodników pierwszej piątki: De’Aarona Foxa, który ma stłuczenie goleni, oraz Dylana Harpera z urazem biodra.

Wkład Castle’a i Champagnie’ego

Pod nieobecność Wembanyamy Stephon Castle zdobył 28 punktów, zaliczył 11 asyst i osiem zbiórek. Julian Champagnie dodał 22 punkty, trafiając sześć rzutów za trzy punkty. Cztery kolejne trafienia z dystansu zanotował w drugiej kwarcie, co pomogło Spurs odzyskać prowadzenie i odskoczyć rywalom.

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Champagnie zaznaczył, że zespół miał już w poprzednim sezonie okresy bez Wembanyamy, choć z nim na parkiecie gra wygląda inaczej. Dodał, że San Antonio musi znajdować sposoby na skuteczną grę bez Wembanyamy.

Seria wyjazdowych zwycięstw

Środkowy Luke Kornet, który otrzymał więcej czasu gry, zakończył mecz z 18 punktami i 11 zbiórkami. Jego zdaniem nieobecność Wembanyamy daje innym koszykarzom szansę wejścia w rytm dzięki większej liczbie minut na parkiecie.

Po zwycięstwie San Antonio ma bilans 15-3, wygrało wszystkie osiem wyjazdowych meczów w tym sezonie i dzieli pierwsze miejsce w Konferencji Zachodniej z Los Angeles Lakers. Sacramento poniosło porażkę i ma bilans 2-15.

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