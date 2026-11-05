Victor Wembanyama zdobył rekordowe dla siebie 52 punkty i zanotował 24 zbiórki w wygranym przez San Antonio Spurs meczu z Dallas Mavericks — 112:111. Na 24,2 sekundy przed końcową syreną Francuz trafił decydujący rzut wolny, który zapewnił Spurs szóste zwycięstwo z rzędu, informuje The Guardian.

Decydująca końcówka

Na początku trzeciej kwarty San Antonio miało 19 punktów przewagi, jednak Dallas zdołało wrócić do gry. Na 5 minut i 38 sekund przed końcem spotkania P. J. Washington trafił za trzy punkty i wyprowadził Mavericks na prowadzenie 103:100. Naji Marshall wyrównał na 111:111 na 1 minutę i 41 sekund przed końcem.

Po rzucie wolnym Wembanyamy Kyrie Irving miał okazję zapewnić Dallas zwycięstwo, ale na 2,5 sekundy przed końcową syreną nie trafił trudnego rzutu z obrotu z pola trzech sekund. Irving był najskuteczniejszym zawodnikiem Mavericks z 29 punktami, a Cooper Flagg zapisał na koncie 19 punktów i 10 zbiórek. Była to druga porażka Dallas z rzędu.

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Rekordowa pierwsza połowa

Wembanyama zanotował również osiem bloków, z czego trzy w ciągu 13 sekund drugiej kwarty. Został pierwszym zawodnikiem w ciągu ostatnich 30 sezonów, który w jednej połowie meczu zdobył co najmniej 25 punktów, miał 10 zbiórek i pięć bloków. W pierwszej połowie spotkania koszykarz wykorzystał wszystkie 15 rzutów wolnych.

Dylan Harper dodał Spurs 21 punktów, Stephon Castle — 17, a De’Aaron Fox — 10. Po meczu Harper porównał dominację Wembanyamy do gry Wilta Chamberlaina i zwrócił uwagę na jego wkład w obronę.

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