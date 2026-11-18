Europejskie startupy technologiczne mogą pozyskać łącznie 81 mld dolarów kapitału w 2026 roku, prognozuje firma venture capital Atomico. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, jest to o 62% więcej niż w poprzednim roku i drugi najwyższy wynik od początku badania w 2015 roku.

Luka wobec USA

Inwestycje w europejskie startupy technologiczne nadal są znacznie niższe niż w USA, gdzie takie spółki mają pozyskać według prognoz 450 mld dolarów. Partner Atomico Tom Wehmeier powiedział, że Europa ma talenty, kapitał i popyt, lecz zasoby te są albo blokowane, albo alokowane nieefektywnie.

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Według Wehmeiera Europejczycy przechowują 50 bln dolarów w funduszach emerytalnych, firmach ubezpieczeniowych i na rachunkach bankowych. Jednocześnie do europejskiego kapitału venture, który wspiera lokalne innowacje, trafia jedynie 0,01% tych środków.

Wzrost w Niemczech

Niemieckie startupy pozyskają w 2026 roku 13,4 mld dolarów, według szacunków Atomico, czyli o 89% więcej niż rok wcześniej. W raporcie wskazano, że finansowanie otrzymują głównie już ugruntowane spółki. Twórca wojskowej sztucznej inteligencji Helsing, firma z branży robotyki Neura Robotics oraz producent dronów Quantum Systems pozyskali w ostatnich miesiącach po ponad 1 mld dolarów finansowania.

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