Na forum Fortune 500 Innovation Forum w Detroit w USA poinformowano, że w trzecim kwartale 2026 roku fundusze venture capital zainwestowały rekordowe 37,9 mld dolarów w spółki z sektora technologii obronnych w ramach 269 transakcji. To o 117,5% więcej niż w poprzednim kwartale, informuje Fortune, powołując się na dane PitchBook.

Oznaki przegrzania

Założyciel i dyrektor generalny Washington Harbour Partners, Mina Faltas, powiedział na forum, że aktywność na rynku kapitałowym przypomina mu rok 2021. Według niego zmiany na rynku oprogramowania jako usługi oraz wpływ sztucznej inteligencji kierują kapitał w stronę głębokich technologii, sektora kosmicznego, robotyki, energetyki i obronności.

Faltas zaznaczył, że do tych sektorów wchodzą inwestorzy bez odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, dlatego można mówić o bańce na rynku. Fortune wcześniej informował, że startupy technologii obronnych na wczesnym etapie pozyskiwały finansowanie przy wycenach od 17 do 50 razy wyższych od ich przychodów.

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Inwestorzy kierują się sygnałami

Partner Eclipse Aidan Medigan-Curtis określił nastroje w sektorze technologii fizycznych jako skłonność do ryzykownych zakładów. Według Medigana-Curtisa część tak zwanych inwestorów turystycznych kieruje się konkretną osobą, jej doświadczeniem, tematem lub składem inwestorów z poprzedniej rundy, a nie wnikliwą oceną możliwości firmy i jej perspektyw rynkowych.

Współzałożyciel Anduril Trae Stephens również powiedział Fortune w czerwcu, że wyceny średniozaawansowanych startupów obronnych są oderwane od rzeczywistości. Jednocześnie Faltas podkreślił, że sprzedaż podmiotom rządowym pozostaje trudnym zadaniem: jak zaznaczył, współpraca z Pentagonem wymaga ukierunkowanego kontaktu z jego różnymi jednostkami.

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