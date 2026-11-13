Zgromadzenie Narodowe Wenezueli jednogłośnie uchwaliło ustawę, która po raz pierwszy od nacjonalizacji dokonanej przez Hugo Cháveza w 2007 roku otwiera sektor elektroenergetyczny na prywatny kapitał. Spółki wydobywające ropę będą mogły budować elektrownie dla swoich pól naftowych bez odrębnego zezwolenia państwa, jeśli obiekty te nie zostaną podłączone do krajowej sieci energetycznej, informuje OilPrice.

Nowe zasady dla prywatnych producentów

Inni prywatni wytwórcy będą musieli uzyskać koncesję Ministerstwa Energii Elektrycznej na budowę elektrowni o mocy przekraczającej 50 MW. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodríguez oświadczył, że tacy producenci będą sprzedawać energię elektryczną głównie dużym odbiorcom. Rząd nie opublikował jeszcze taryf dla nich.

Ustawa pozwala także prywatnym spółkom i przedsiębiorstwom o mieszanej strukturze własności produkować, przesyłać, dystrybuować i sprzedawać energię elektryczną za pośrednictwem wspólnych przedsięwzięć na okres do 25 lat. Nowy organ nadzorczy będzie kontrolował taryfy, świadczenie usług i samodzielną produkcję energii elektrycznej.

Niedobór w państwowej sieci

Elektrownie wodne i główne linie przesyłowe, od których zależy większość gospodarstw domowych, pozostają pod kontrolą państwa. Według ocen ekspertów państwowa sieć wytwarza około 12 000 MW przy popycie, który we wrześniu osiągnął 16 400 MW. Dla ludności, która nie będzie mogła płacić pełnej ceny, zostanie utrzymana taryfa subsydiowana.

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Ekspert energetyczny Miguel Lara oszacował koszty stabilizacji sieci na co najmniej 15 mld dolarów w ciągu trzech lat. Władze Wenezueli planują zwiększyć moce o 7400 MW dzięki porozumieniom z General Electric i argentyńską firmą Impsa, a także dodać 600 MW w szóstym bloku elektrowni Planta Centro we współpracy z Chinami.

Elektryczność dla sektora naftowego

Problemy z dostawami energii elektrycznej, według publikacji, utrzymywały eksport ropy z Wenezueli w pobliżu 1,25 mln baryłek dziennie przez całe lato. Hiszpański Repsol, który posiada 40% udziałów w spółce Petroquiriquire z PDVSA nad jeziorem Maracaibo, już do maja poszukiwał dostawców własnych elektrowni i wyposażenia.

Jednocześnie zagraniczni dostawcy sprzętu nie mają gwarancji zapłaty za prace związane z naprawą sieci. Wenezuela ma również ponad 2 mld dolarów zadłużenia wobec Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, a firmy współpracujące z państwem wenezuelskim w sektorach energetycznym i naftowym działają na podstawie licencji USA, których warunki Waszyngton może zmieniać.

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