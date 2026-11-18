W Teksasie w USA służby imigracyjne zatrzymały byłego mistrza świata w boksie, 41-letniego Wenezuelczyka Jorge Linaresa. Jest on przetrzymywany w ośrodku El Paso Processing Center w El Paso — informuje The Guardian.

Stanowisko prawników

Według federalnych rejestrów osób zatrzymanych, przejrzanych przez San Antonio Express-News, Linares przebywa w El Paso Processing Center. Okoliczności jego zatrzymania pozostają niejasne, a amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) nie wyjaśniła publicznie, dlaczego został on wzięty do aresztu.

Sam bokser poinformował o zatrzymaniu w niedzielnym wpisie na X. Napisał po hiszpańsku, że ICE przetrzymuje go na przejściu granicznym w Teksasie. Od tego czasu Linares nie zamieścił kolejnych publicznych wpisów.

Kancelaria Wilner & O’Reilly, reprezentująca sportowca, potwierdziła jego zatrzymanie w poniedziałek. Prawnicy oświadczyli, że Linares legalnie przebywa w USA i w pełni współpracuje z władzami. Jak podali, współpracują z ICE oraz Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego USA, aby jak najszybciej rozwiązać sytuację, i oczekują jej uregulowania po zakończeniu procedury imigracyjnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kariera trzykrotnego mistrza

Prezydent World Boxing Association Gilberto Mendoza również potwierdził zatrzymanie Linaresa i przekazał, że utrzymuje kontakt z jego rodziną. Według Mendozy sprawą zajmują się prawnicy imigracyjni.

Linares zdobywał tytuły mistrza świata w trzech kategoriach wagowych — piórkowej, superpiórkowej i lekkiej. W maju 2018 roku zmierzył się z Ukraińcem Wasylem Łomaczenką w Nowym Jorku w walce o tytuł WBA w wadze lekkiej: Linares posłał rywala na deski w szóstej rundzie, lecz przegrał po ciosie na korpus w dziesiątej.

Linares zakończył karierę w październiku 2023 roku po porażce z Brytyjczykiem Jackiem Catterallem w Liverpoolu. Jego zawodowy rekord to 47 zwycięstw, w tym 29 przez nokaut, oraz dziewięć porażek.

Czytaj nas na