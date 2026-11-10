Amerykański eksporter skroplonego gazu ziemnego Venture Global planuje rozwijać na swoich terenach w Luizjanie autonomiczne huby energetyczne dla dużych centrów danych. Do 2031 roku firma chce zapewnić im 5 GW mocy, a do 2034 roku podwoić ją do 10 GW, informuje Fortune.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Venture Global Mike Sabel oświadczył, że firma ma własną przemysłową sieć energetyczną i może ją rozbudowywać bez podłączania przyszłych centrów danych do publicznej sieci energetycznej lub systemu zaopatrzenia w wodę. Według niego każdy z dwóch obiektów firmy może działać jako gotowy kompleks energetyczny dla infrastruktury sztucznej inteligencji.

Dwa obiekty LNG w Luizjanie

Venture Global zarządza eksportowymi kompleksami LNG Calcasieu Pass w południowo-zachodniej Luizjanie oraz Plaquemines LNG w południowo-wschodniej części stanu. W pobliżu Calcasieu Pass firma buduje trzeci duży obiekt — CP2 LNG. Według Sabla uruchomienie CP2 ma rozpocząć się w lipcu 2027 roku, wcześniej niż planowano.

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Firma rozszerza umowy z GE Vernova i Baker Huges dotyczące dostaw turbin gazowych i urządzeń transformatorowych na potrzeby rozwoju infrastruktury energetycznej. Venture Global bada również zainteresowanie potencjalnych klientów lokalizacją dużych centrów danych na swoich terenach.

Cele eksportu skroplonego gazu

Do końca 2027 roku Venture Global oczekuje, że stanie się największym na świecie eksporterem LNG pod względem wolumenu, wyprzedzając Cheniere Energy i QatarEnergy. Firma spodziewa się także, że do 2030 roku jej łączne moce eksportowe przekroczą 100 mln ton LNG rocznie.

W trzecim kwartale Venture Global osiągnęła 2,55 mld dolarów zysku netto wobec 429 mln dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przed publikacją kwartalnych wyników akcje firmy wzrosły o 73% od początku roku.

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