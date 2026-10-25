Wyższa izba algierskiego parlamentu jednogłośnie zatwierdziła rozmieszczenie jednostek wojskowych w sąsiednim Nigrze. Konstytucja Algierii pozwala prezydentowi wysyłać jednostki wojskowe za granicę pod warunkiem, że obie izby parlamentu poprą tę decyzję większością dwóch trzecich głosów, podaje Al Jazeera.

Głosowanie parlamentarne

Rada Narodu, wyższa izba parlamentu, przeprowadziła nadzwyczajne posiedzenie w sprawie głosowania nad wysłaniem wojsk. Niższa izba — Ludowe Zgromadzenie Narodowe — miała przeprowadzić odrębne posiedzenie później tego samego dnia, podała algierska gazeta El Khabar.

Jeśli rozmieszczenie zostanie ostatecznie zatwierdzone, będzie to pierwsza misja algierskich sił zbrojnych poza granicami kraju od wojny arabsko-izraelskiej w 1973 roku. Oczekuje się, że algierskie jednostki będą chronić obiekty naftowe w Nigrze.

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Współpraca wojskowa

Głosowanie odbyło się po wizycie w Algierii ministra obrony Nigru, generała Salifou Modi. Spotkał się on z prezydentem Algierii Abdelmadjidem Tebboune’em oraz szefem sztabu Ludowej Armii Narodowej, generałem Saidem Chengrihą. Po rozmowach strony podpisały protokół o współpracy wojskowej, którego szczegółów nie ujawniono.

Wcześniej w tym miesiącu Tebboune potwierdził, że pod koniec sierpnia Algieria wysłała do Nigru myśliwce, aby pomóc przeciwdziałać temu, co określił jako próbę zamachu stanu w Niamey. Algierskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że na prośbę władz Nigru na lotnisko w Niamey przybyły dwa patrole po cztery samoloty Su-30 każdy, a także samolot do tankowania w powietrzu.

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