W Tokio specjalna komisja wyższej izby parlamentu Japonii 13 listopada rozpoczęła rozpatrywanie projektu ustawy o obniżeniu stawki podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe. Dokument przewiduje obniżenie stawki z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od kwietnia 2027 roku, informuje The Japan Times.

Wsparcie dla pracowników

Równocześnie z obniżką podatku planowane jest wprowadzenie świadczeń pieniężnych powiązanych z poziomem dochodów dla pracowników o niskich i średnich dochodach. Mają one zrekompensować 1% podatku, który pozostanie po planowanym obniżeniu stawki.

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Po powrocie stawki podatku na żywność i napoje bezalkoholowe do 8% program świadczeń ma zostać rozszerzony. Przedstawiciele opozycji w wyższej izbie domagają się szerszych środków wsparcia dla gospodarstw domowych zarówno w okresie obowiązywania obniżonej stawki, jak i po jej zakończeniu.

Poparcie w izbie

Rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej i jej partnerowi koalicyjnemu, Japońskiej Partii Innowacji, brakuje czterech miejsc do większości w wyższej izbie. Dlatego koalicja prawdopodobnie będzie szukać poparcia partii Komeito lub Demokratycznej Partii dla Ludu. Obie siły polityczne sprzeciwiły się projektowi ustawy, gdy niższa izba zatwierdziła go w ubiegłym tygodniu.

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