Najwyższy Sąd Administracyjny Tajwanu utrzymał w mocy decyzję Komitetu ds. Rozliczenia Nielegalnie Nabytych Aktywów Partyjnych, który uznał siedzibę Kuomintangu (KMT) w Taichungu za nielegalnie nabytą własność. Jak podaje Taipei Times, decyzja kończy trwający wiele lat spór sądowy dotyczący budynku.

Budynek dawnej administracji miejskiej

Według komitetu KMT przez 36 lat nielegalnie wykorzystywał budynek administracji miejskiej Taichungu z okresu japońskich rządów kolonialnych jako siedzibę swojego lokalnego oddziału i centrum usług publicznych.

Komitet oświadczył, że gdy władze miejskie poprosiły partię o opuszczenie pomieszczeń, KMT uzyskał w 1985 roku 35 milionów nowych dolarów tajwańskich rekompensaty za przeprowadzkę. Według komitetu partia wykorzystała te środki do zakupu po obniżonej cenie państwowej ziemi pod nową siedzibę.

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Pozew KMT

W 2023 roku komitet orzekł, że nieruchomość została nabyta w niewłaściwy sposób i musi zostać zwrócona miastu. W tym samym roku KMT złożył przeciwko komitetowi skargę administracyjną.

Wyższy Sąd Administracyjny w Tajpej w czerwcu ubiegłego roku wydał orzeczenie niekorzystne dla partii, po czym KMT wniósł apelację. Najwyższy Sąd Administracyjny utrzymał to orzeczenie w mocy. Komitet wezwał również burmistrz Taichungu Lu Shiow-yen do wykorzystania zwróconego budynku w interesie publicznym.

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