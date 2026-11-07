Wysoki komisarz Nigerii w Republice Południowej Afryki, Femi Fani-Kayode, oświadczył 6 listopada, że odrzuca tytuł Senior Counsel of Nigeria (SCN), znany również jako Blue Silk. Według Premium Times Nigeria, Nigeryjskie Towarzystwo Prawnicze (NLS) miało rzekomo przyznać mu ten tytuł podczas dorocznej konferencji w dzielnicy Utako w Abudży.

Stanowisko Fani-Kayode

W oświadczeniu podpisanym przez jego asystentkę ds. mediów Lizzy Okoji Fani-Kayode zaznaczył, że osobiście nie upoważnił ani nie zatwierdził przyjęcia tego tytułu i dystansuje się od jego nadania.

Wyjaśnił, że na zaproszenie towarzystwa wysłał przedstawiciela na wydarzenie NLS w sprawach służbowych. Fani-Kayode określił przyjęcie tytułu przez swojego przedstawiciela jako niefortunną decyzję administracyjną, która nie odzwierciedla jego stanowiska ani przekonań.

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Fani-Kayode, który ma 41 lat doświadczenia w praktyce prawniczej, zakwestionował również status prawny NLS. Oświadczył, że nie ma zamiaru podważać autorytetu zawodu prawniczego ani szkodzić jego reputacji.

Kontrowersje wokół Blue Silk

Jak zauważa publikacja, NLS w ostatnich latach przyciągnęło uwagę, pozycjonując się jako rywal Nigeryjskiego Stowarzyszenia Adwokackiego (NBA), a w 2025 roku wprowadzając kontrowersyjny tytuł Blue Silk. Według Premium Times Nigeria tytuł ten wraz z Fani-Kayode otrzymali również Seyi Tinubu, Olufunmilayo Osifuye, Ihudiebube Chukwumdi i Alabi Adigun.

W listopadzie 2025 roku NBA oświadczyło, że promowanie przez Tonye Jaję „uprzywilejowanego tytułu” Blue Silk nie jest zgodne z systemem regulacji zawodu prawniczego i wprowadza w błąd co do struktur instytucjonalnych. 12 lutego Komitet Przywilejów Praktyków Prawa ostrzegł prawników przed używaniem określenia Blue Silk, podkreślając, że nie jest ono uznawane w nigeryjskim zawodzie prawniczym. W maju Federalny Wysoki Sąd w Abudży oddalił pozew dotyczący wprowadzenia Blue Silk jako alternatywy dla tytułu Senior Advocate of Nigeria.

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