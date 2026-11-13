Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Barham Salih wezwał do politycznego rozwiązania wojny w Sudanie, która trwa już czwarty rok. W wywiadzie dla France 24 nazwał konflikt haniebnym i oświadczył, że świat musi go zakończyć.

Miliony przymusowo przesiedlonych

Według Saliha wojna zmusiła miliony ludzi do przesiedlenia. Powiedział również, że setki tysięcy osób zginęły, zostały ranne i doznały traumy. Zdaniem szefa UNHCR fakt, że dzieje się to w XXI wieku, jest haniebny.

Salih, który wcześniej był prezydentem Iraku i sam był uchodźcą, objął kierownictwo UNHCR w styczniu. Podkreślił, że do zakończenia konfliktu konieczne jest rozwiązanie polityczne.

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Cięcia finansowania pomocy humanitarnej

Wysoki komisarz określił wpływ cięć finansowania ze strony USA jako dotkliwy, zaznaczając jednocześnie, że Unia Europejska zwiększyła wsparcie dla agencji. Według niego w Adre w Czadzie UNHCR może zapewnić uchodźcom jedynie osiem litrów wody na osobę dziennie.

W społeczności liczącej około 60 tysięcy uchodźców w Gambeli w Etiopii pracuje tylko jeden lekarz, dodał Salih. Nazwał sytuację niedopuszczalną i ostrzegł, że system udzielania azylu jest zagrożony z powodu upolitycznionych debat. Jego zdaniem udzielanie azylu nie stoi w sprzeczności z kontrolą migracji, lecz ją uzupełnia.

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