Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał Huti w Jemenie do przekazania rodzinie ciała Mohammeda al-Shamiego, pracownika jego biura, który zmarł w areszcie z nieustalonych przyczyn. Jak podaje Jerusalem Post, al-Shami był przetrzymywany przez ugrupowanie Huti od 6 czerwca 2024 roku.

Rodzina z opóźnieniem dowiedziała się o śmierci

Krewni pracownika ONZ dowiedzieli się o jego śmierci 30 października — ponad miesiąc po tym, jak nastąpiła. Nie wyjaśniono im przyczyn ani okoliczności zgonu. Według Türka jego współpracownik powinien zostać godnie pochowany zgodnie z życzeniami rodziny, która nie miała z nim kontaktu przez dwa lata jego przetrzymywania.

W oświadczeniu rodzina przekazała, że Huti co do zasady zgodzili się na dochodzenie. Bliscy al-Shamiego wezwali, by nie dopuścić do zniknięcia prawdy o jego losie.

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W Jemenie przetrzymywanych jest kilkudziesięciu pracowników ONZ

Huti nie skomentowali natychmiast żądania zwrotu ciała. Wcześniej ugrupowanie twierdziło, że zatrzymani byli częścią siatki szpiegowskiej, która rzekomo pracowała dla Stanów Zjednoczonych i Izraela.

W Jemenie nadal przetrzymywanych jest ponad 70 pracowników ONZ oraz dziesiątki pracowników humanitarnych. Biuro Türka oświadczyło, że nagranie wideo rozpowszechniane w tym tygodniu prawdopodobnie pokazuje zeznanie jednego z zatrzymanych. Wyrażono tam obawy, że przetrzymywani mogą być torturowani lub źle traktowani.

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