Sąd Najwyższy Japonii orzekł, że wybory do Izby Radców w lipcu 2025 roku odbyły się w stanie niekonstytucyjnym z powodu znacznej nierówności wagi głosów. Jednocześnie sąd nie unieważnił wyników głosowania. Jak podaje The Japan Times, orzeczenie dotyczyło 16 pozwów wniesionych przez dwie grupy prawników.

Powodowie twierdzili, że dysproporcja w wadze głosów była tak duża, iż naruszała konstytucję, i domagali się uznania wyników wyborów za nieważne. Sąd ustalił, że maksymalna różnica sięgnęła 3,13 raza: głos w słabiej zaludnionym okręgu miał wagę równoważną 3,13 głosu w gęsto zaludnionym miejskim okręgu.

Krytyka parlamentu

Sąd ostro skrytykował japoński parlament, czyli Dietę, za brak konkretnych działań mających skorygować tę dysproporcję. Nazwał sytuację niedopuszczalną nierównością i wskazał na zastój w rozwiązywaniu problemu.

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Sformułowanie „stan niekonstytucyjny” oznacza, że nierówność jest już poważna, lecz parlamentowi nadal daje się czas na jej usunięcie. Jeśli reakcja ustawodawców będzie zbyt powolna, sąd może uznać wybory za niekonstytucyjne, co może doprowadzić do unieważnienia ich wyników.

Wcześniejsze zmiany systemu

Sąd Najwyższy już stosował takie sformułowanie w odniesieniu do wyborów do Izby Radców w 1992, 2010 i 2013 roku. Po orzeczeniu dotyczącym wyborów z 2013 roku, gdy maksymalna różnica wynosiła 4,77 raza, parlament poparł połączenie słabo zaludnionych okręgów. W 2016 roku połączono prefektury Tottori i Shimane, a także Tokushima i Kochi, co obniżyło maksymalną różnicę do 3,08 raza.

Od tego czasu parlament nie zatwierdził nowych połączeń okręgów z powodu różnic między partiami politycznymi. Reformę Izby Radców komplikuje jej system: każda prefektura jest odrębnym okręgiem wyborczym, a członkowie izby są wybierani na sześć lat, przy czym połowa składu jest wybierana ponownie co trzy lata. W niższej izbie parlamentu granice okręgów są przeglądane metodą Adamsa, aby utrzymać dysproporcję poniżej stosunku dwa do jednego.

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