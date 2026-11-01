Sąd Najwyższy Kenii skrytykował władze hrabstwa Nairobi za niezdolność do stworzenia prawnie obowiązującego systemu planowania, który regulowałby budownictwo w stolicy. Sąd rozpatrywał spór między deweloperami a Stowarzyszeniem Mieszkańców Rapta Road i ustalił, że głównym naruszeniem była instytucjonalna niezdolność hrabstwa do utrzymania odpowiedniej podstawy planistycznej, informuje Nation Kenya.

Planowanie musi być zgodne z prawem i dostępne

Sąd podkreślił, że miasta muszą rozwijać się zgodnie z legalnym, spójnym i publicznie dostępnym systemem planowania. Takie dokumenty powinny być regularnie aktualizowane z uwzględnieniem wzrostu liczby ludności, potrzeb mieszkaniowych i zmian w środowisku miejskim. Zmiany pozwalające na gęstszą zabudowę lub wyższe budynki muszą być przyjmowane w sposób przejrzysty i w trybie przewidzianym prawem.

Zdaniem sędziów mieszkańcy mają prawo do rzeczywistego udziału w planowaniu, a deweloperzy — do jasnych, przewidywalnych i konsekwentnie stosowanych zasad. Sąd zaznaczył również, że zatwierdzeniu planu muszą towarzyszyć kontrole, monitorowanie i nadzór ze strony władz hrabstwa oraz regulatorów. Niewykonanie tych obowiązków może skutkować osobistą odpowiedzialnością karną urzędników zgodnie z ustawą o planowaniu fizycznym i użytkowaniu gruntów.

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Spór wokół wieżowców

Stowarzyszenie mieszkańców zakwestionowało pozwolenia wydane około 15 deweloperom wzdłuż Rapta Road. Na obszarze, który wcześniej uważano za strefę niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej, budowano wielopiętrowe budynki o wysokości do 28 kondygnacji. Wytyczne dotyczące strefowania z 2004 roku dopuszczały w tej strefie budynki do czterech kondygnacji, jednak sąd wskazał, że dokument ten jest przestarzały i został przyjęty na podstawie uchylonych przepisów.

Jednocześnie sąd nie dostrzegł dowodów na trwającą szkodę dla środowiska, która naruszałaby konstytucyjne prawo mieszkańców do czystego i zdrowego środowiska. Zaznaczył, że nakaz rozbiórki budynków nie usunie instytucjonalnego problemu władz hrabstwa. Sąd potwierdził także ustalenia sądów niższych instancji, że deweloperzy spełnili wymogi dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Polityka kontroli zabudowy Nairobi z 2021 roku nie uzyskała wiążącej mocy prawnej, ponieważ nie została zatwierdzona przez Zgromadzenie Hrabstwa. Zamiast tego 18 czerwca 2026 roku hrabstwo przyjęło i opublikowało nową politykę kontroli zabudowy. Sąd Najwyższy nie oceniał jej ważności ani treści, lecz przekazał sprawę z powrotem do Sądu Apelacyjnego, aby rozważył możliwy wpływ dokumentu na wykonanie nakazów strukturalnych wydanych we wrześniu 2025 roku.

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